الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 6.5 جنيه والثوم يقفز لـ 85 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لأخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 16 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 14.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا,
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 11 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 27 إلى 35 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 15 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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