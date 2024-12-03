روسيا تطور مساعدًا افتراضيًّا للأخصائيين النفسيين

ذكرت وكالة "تاس" أن الخبراء الروس تمكنوا من تطوير مساعد ذكي افتراضي يسهّل عمل الأخصائيين النفسيين في روسيا.

تطوير مساعد افتراضي للاخصائيين النفسيين في روسيا

وقال تقرير لهيئة العلوم وسياسات الابتكار في نوفوسيبيرسك الروسية: "تمكن الخبراء في نوفوسيبيرسك من تطوير مساعد ذكي افتراضي لتسهيل عمل الأخصائيين النفسيين، وهو عبارة عن برنامج يستخدم لتخزين بيانات المرضى، ويمكن من خلاله عرض وتحرير الملاحظات التي يتم جمعها أثناء تقديم الاستشارات النفسية للمرضى، وتقديم تقارير حول جودة العلاج المقدم".

ويقوم البرنامج الجديد بتسجيل الكلام وتدوين محتوى الجلسات، ويحلل ردود الفعل العاطفية، ويضع قاعدة بيانات ويقدم تقارير حول الجلسات.

تطوير المساعد الافتراضي في روسيا

وقالت المشاركة في تطوير المساعد الافتراضي، آنا أرينيتشيفا: "تنمو سوق الخدمات النفسية بنسبة 18% كل عام، ويتزايد عبء العمل على الأخصائيين النفسيين. المساعد الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيساعد في الحفاظ على الكفاءة، وتجنب إرهاق الأخصائي، حيث في المتوسط، يأتي من خمسة إلى سبعة مرضى لزيارة العيادة النفسية يوميا، ويحتاج الأخصائي إلى تذكر المعلومات المتعلقة بكل واحد منهم، ومراقبة الإيماءات وتعابير الوجوه ونبرة الصوت، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالملاحظات وتحليلها، لذا قمنا بتطوير هذا المساعد لخفيف العبء عن الأخصائيين".

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن مطوري المساعد الذكي الجديد يولون اهتمامًا كبيرًا لضمان سرية بيانات الأشخاص التي سيتعامل معها هذا المساعد، وتأمين تخزين هذه البيانات، كما تم تقديم طلب للحصول على براءة اختراع تتعلق بالبرنامج، وقدمت منحة مالية من صندوق تشجيع الابتكارات الروسي لتطويره.

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