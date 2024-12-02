خرجوهم بسلالم المطافي من وسط النار، الحماية المدنية تنقذ أسرة من الموت المحقق بالجيزة

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة في إنقاذ أسرة من الموت حرقًا بمنطقة منشأة القناطر إثر نشوب حريق داخل شقتهم السكنية، حيث تمكنت قوات المطافي من السيطرة على الحريق، وإخراج الأسرة من وسط النيران، عبر سلالم سيارة المطافي دون أن تلتهمهم النيران.

كانت قوات الدفاع المدني وصلت لمكان الحريق عقب أن تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم إخراج الأسرة القاطنة بها وإخماد الحريق دون وقوع مصابين.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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