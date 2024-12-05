زيادة في أسعار البهارات والتوابل المستوردة بالأسواق.. شعبة العطارة تكشف أسباب تراجع سعر الكمون البلدي.. والفلفل الأسود يعود للارتفاع لهذا السبب

سجلت أسعار التوابل والبهارات ارتفاعًا في بعض الأصناف بالمحال التجارية ومحلات العطارة، وفقًا لما رصدته «فيتو» في جولة ميدانية.

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البهارات والتوابل في الأسواق

وأرجع عدد من التجار الذين تحدثوا لـ «فيتو» ارتفاع أسعار البهارات والتوابل إلى قلة الكميات المعروضة مع انخفاض الفاتورة الاستيرادية، إضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار على سعر البهارات والتوابل منذ العام الماضي، حيث شهدت أسعار الدولار ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي، ومنذ العام الماضي وأسعار التوابل والبهارات تعد مرتفعة.

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

وجود مخزون كبير من التوابل والبهارات من العام الماضي

وأشاروا إلى وجود مخزون كبير من التوابل والبهارات من العام الماضي، إذ قلت مبيعات محلات العطارة من التوابل والبهارات مع ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار أصناف العطارة من البهارات والتوابل المستوردة.

أسعار كيلو توابل وبهارات في الأسواق، فيتو

سوق العطارة حاليًا يعد أفضل حالًا من العام الماضي

قال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن سوق العطارة حاليًا يعد أفضل حالًا من العام الماضيk مع انخفاض أسعار التوابل والعطارة للأصناف المنتجة محليًا.

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

30 % على الأقل انخفاضًا في أسعار البهارات والتوابل المحلية

وأوضح «توفيق» لـ «فيتو» أن أسعار التوابل والبهارات المنتجة محليًا تراجعت بنسبة تتخطى الـ 30% في بعض الأصناف مقارنة بسعرها في العام الماضي.

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

أسباب انخفاض أسعار التوابل والبهارات المنتجة محليًا

وأشار إلى أن أسباب انخفاض أسعار التوابل والبهارات المنتجة محليًا يرجع إلى وفرة الإنتاج هذا العام؛ إذ كانت إنتاجية المحاصيل جيدة ووفيرة، مما أدى إلى انخفاض سعر التوابل والبهارات في السوق مع زيادة المعروض منها.

أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، فيتو

أسعار الكمون البلدي تتراجع نحو 200 جنيه مقارنة بالعام الماضي

وعن أبرز البهارات والتوابل التي شهدت تراجعًا سعريًا مقارنة بالعام الماضي؛ قال نائب رئيس شعبة العطارة إنه يأتي على رأسها الكمون البلدي، إذ تراجع سعر كيلو الكمون بلدي إلى 280 جنيهًا مقابل 480 جنيهًا سعره العام الماضي، مضيفًا أن الكمون البلدي هذا العام أفضل بكثير من المستورد وأعلى جودة.

أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الكزبرة والينسون في الأسواق

وأضاف: كما انخفض سعر الكزبرة لـ 80 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى انخفاض سعر الينسون إلى 160 جنيهًا للكيلو مقابل 240 جنيهًا سعره العام الماضي.

بعض أصناف التوابل والبهارات ارتفعت أسعارها في الأسواق

وقال مجدي توفيق: إن هناك بعض أصناف التوابل والبهارات ارتفعت أسعارها في الأسواق خلال الفترة الحالية، وهي مقتصرة على المستوردة، إذ أنها مرتفعة الثمن في دول المنشأ وبالتالي مرتفعة في السوق المحلي، على عكس التوابل والبهارات المحلية التي شهدت انخفاضات واضحة.

أسعار الحبهان ما زالت عند معدلاتها السعرية المرتفعة

وأضاف أن أسعار الحبهان لم ترتفع مجددًا في السوق المحلية، بل ما زال عند معدله المرتفع السابق، مع نقص الكميات المعروضة منه في السوق المحلي، إذ يباع سعر كيلو الحبهان من 1600 جنيه إلى 1700 جنيه، وسعر كيلو الحبهان يصل لـ 37 دولارًا في دولة المنشأ.

الفلفل الأسود عاد للارتفاع مجددًا في الأسواق

وأشار إلى أن الفلفل الأسود عاد للارتفاع مرة أخرى ولكن ليس بمعدلات ارتفاعاته السابقة في العام الماضي، إذ عادت أسعار الفلفل الأسود لارتفاع لسعر 400 جنيه للكيلو، بعد أن تراجع سعر كيلو الفلفل الأسود في الشهور الماضية لـ 320 جنيهًا.

أسباب عودة أسعار الفلفل الأسود لارتفاع في الأسواق

وأرجع «توفيق» أسباب عودة أسعار الفلفل الأسود لارتفاع سعره في دولة المنشأ، إذ تعاني الأسواق العالمية من ارتفاعات في أسعار البهارات والتوابل.

أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، فيتو

بعض أصناف البهارات البودر ارتفعت في السوق

وقال نائب رئيس شعبة العطارة إن بعض أصناف البهارات البودر ارتفعت في السوق ولكن بنسب قليلة، لأنها أيضًا مستوردة.

وجود مخزون من التوابل والبهارات ساهم في عدم رفع الأسعار

واستطرد: «إن وجود مخزون من التوابل والبهارات في المحال التجارية ساهم في عدم رفع أسعارها وإحداث اتزان في السوق».

أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، فيتو

سعر التوابل والبهارات في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار التوابل والبهارات في واحد من أشهر محلات العطارة في القاهرة، وجاءت كالأتي:

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق

بلغ سعر ثوم بودرة وزن 60 جرامًا نحو 78 جنيهًا.

فلفل أسود حصى وزن 70 جرامًا نحو 97 جنيهًا.

كزبرة وزن 170 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عبوة زعتر وزن 60 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

خلطة كاري وزن 220 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

كركم وزن 70 جرامًأ نحو 48 جنيهًا.

خلطة بهارات وزن 70 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

فلفل أبيض وزن 70 جرامًا نحو 90 جنيهًا.

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق

بلغ سعر كيلو بابريكا نحو 320 جنيهًا.

فلفل أحمر بابريكا وزن 62 جرامًا نحو 48 جنيهًا.

بلغ سعر بابريكا وزن 60 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر بابريكا وزن 90 جرامًا نحو 50 جنيهًا.

أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو التوابل والبهارات في الأسواق

بلغ سعر بصل بودر وزن 60 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر بصل بودر معبأ وزن 90 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات برجر وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات الفراخ وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

أسعار كيلو التوابل والبهارات في الأسواق

بلغ سعر كيلو بهارات السجق نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات البطاطس نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات الفول نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات الفراخ نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات كبدة نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو توابل لحوم نحو 360 جنيهًا.

أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو البهارات في الأسواق

بلغ سعر بهارات الكبدة وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات الكبسة وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات السمك وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات شاورما وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

أسعار الحبهان في الأسواق

بلغ سعر كيلو حبهان حصى / ناعم نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر حبهان وزن 90 جرامًا نحو 200 جنيه.

بلغ سعر حبهان وزن 60 جرامًا نحو 140 جنيهًا.

سعر التوابل والبهارات في الأسواق

بلغ سعر سماق وزن كيلو نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر شطة وزن 60 جرامًا نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر شطة وزن 90 جرامًا نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شطة ناعمة نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شطة قرون سوداني نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شطة هندي نحو 240 جنيهًا.

أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، فيتو

أسعار الفلفل الأسود في الأسواق

بلغ سعر كيلو فلفل أسود حصى / ناعم نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فلفل أبيض حصى نحو 450 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أبيض وزن 60 جرامًا نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أبيض معبأ وزن 90 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أسود وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أسود ناعم وزن 90 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

أسعار البهارات في الأسواق

بلغ سعر كيلو كباية صيني حصى/ ناعمة نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر كيلو كركم حصى/ ناعم نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كزبرة حصى/ ناعمة نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كمون حصى / ناعم نحو 400 جنيه.

بلغ سعر كمون وزن 60 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر كمون معبأ وزن 90 جرامًا نحو 55 جنيهًا.

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