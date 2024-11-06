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أخبار مصر

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجموعة أنتون أويل الصينية

بدوي خلال اللقاء،
بدوي خلال اللقاء، فيتو

 عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع فان يونج هونج، رئيس مجموعة أنتون أويل الصينية (أكبر شركة صينية خاصة في مجال إدارة حقول البترول).


وتناول اللقاء استعراض أنشطة ومشروعات الشركة التي تنتشر في أكثر من 30 دولة ومنطقة بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.


وتطرق فان يونج هونج إلى النجاح الذي حققته الشركة في تنفيذ مشروع حقل مجنون في العراق كأكبر حقل نفط في الخارج تديره شركة صينية خاصة، والذي يُعد أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يبلغ احتياطيه 38 مليار برميل.


وأعرب فان يونج عن رغبة الشركة في بحث الفرص المتاحة بقطاع البترول المصري، ومن جانبه رحب المهندس كريم بدوي بعقد اجتماع بين مسئولي الشركة والمسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول في أقرب وقت لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والوقوف على أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين.

 

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البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الشرق الاوسط وافريقيا الفرص الاستثمارية المتاحة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية

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