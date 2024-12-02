خالد فهمي يتولى قيادة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، عن تعيين الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، مديرًا تنفيذيًا انتقاليًا لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) لمدة عامين.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس أمناء المركز، والذي أقيم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من الوزراء والخبراء البيئيين من مختلف الدول العربية والأوروبية.

موافقة بالإجماع على تعيين الدكتور خالد فهمي

وجاء قرار تعيين الدكتور خالد فهمي بإجماع أعضاء مجلس الأمناء، وذلك تقديرًا لخبرته الواسعة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وإسهاماته البارزة في دعم جهود حماية البيئة في مصر والمنطقة العربية.

مرحلة جديدة لسيداري

أكدت وزيرة البيئة أن المرحلة المقبلة تشهد مرحلة جديدة من التطوير لمركز سيداري، حيث سيتم التركيز على تحديث أهداف البرامج، وتقييم البرامج الحالية، وتعزيز الجهود السابقة التي جعلت المركز حجر زاوية في العمل البيئي بالمنطقة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر للدكتورة نادية مكرم عبيد على جهودها خلال فترة توليها منصب المدير التنفيذي للمركز، كما تقدمت بالشكر للمهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، على دعمه المستمر لجهود المركز.

من هو الدكتور خالد فهمي؟

ويتمتع الدكتور خالد فهمي بخبرة واسعة في مجال البيئة، حيث شغل منصب وزير البيئة سابقًا، كما عمل مستشارًا لسياسة المناخ والاستدامة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأستاذًا للاقتصاد البيئي بمعهد التخطيط القومي.

أهداف مركز سيداري

ويهدف مركز سيداري إلى توفير القيادة والدعوة للحكم السليم لحماية البيئة، من خلال بناء الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، والنهوض بالبحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة، والعمل كمحفز لتعزيز العمل التعاوني بين العالم العربي وأوروبا والمجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يساهم تعيين الدكتور خالد فهمي في تعزيز دور مركز سيداري في دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة.

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