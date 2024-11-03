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محافظة الجيزة: الانتهاء من رصف طريق طراد النيل بأوسيم (صور)

رصف الطريق , فيتو
رصف الطريق , فيتو
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 أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن الانتهاء من أعمال رصف الطبقة الرابطة لطريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها محافظ الجيزة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذا المشروع في تحسين الحركة المرورية وتسهيل التنقل للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مديرية الطرق ممثلة في المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية، والتي أسفرت عن الانتهاء من هذه الأعمال في الوقت المحدد.

وأضاف النجار أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة.

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