المطران عطا الله حنا: إلى متى ستستمر هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؟!

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في تصريح له اليوم، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث تعاني المنطقة من المجاعة بسبب تعثر وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الحصول على رغيف الخبز أصبح مخاطرة كبيرة وسط الحصار الخانق المفروض على القطاع.

سكان غزة يفتقدون أبسط مقومات الحياة

وتساءل المطران حنا: "كيف يمكن أن يستمر هذا الوضع المأساوي في غزة، في وقت يعيش فيه الكثيرون حول العالم حياة مرفهة، بينما يُحرم أكثر من مليوني إنسان في غزة من أبسط مقومات الحياة؟"، مشددًا على أن سكان القطاع يعانون من سياسات غير إنسانية وظالمة.

وأوضح المطران أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة، في حين يعيش النازحون في خيام مؤقتة وسط ظروف جوية قاسية وبرد قارس. وأضاف: "غزة تحولت إلى مكان مدمر، بينما يواصل أهلها العيش تحت حصار خانق وتنكيل مستمر."

وأعرب المطران عطا الله حنا عن أمله في نجاح الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الأبرياء في غزة. وختم بالقول: “أهل غزة يستحقون الحياة والعيش في أوضاع أفضل. أوقفوا هذه الحرب القذرة التي فرضت عليهم خدمة لأجندات استعمارية وسياسات غير أخلاقية”.

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