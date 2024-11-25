كمين للقسام يوقع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجرح في بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الاثنين، أنها اشتبكت مع قوة راجلة من جنود الاحتلال مكونة من 10 جنود، تواجدت منطقة بيت لاهيا، في أحد المنازل، وأمطرتهم بالرشاشات والقنابل اليدوية، وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط بيت لاهيا بقطاع غزة.

كمين القسام يوقع 10 جنود إسرائيليين

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين في بيت لاهیا، فيما ذكرت صحيفة إسرائيلية أن الجيش يسعى لتسوية مخيم جباليا بالأرض، واستكمال مخطط تهجير الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة.

إسقاط 10 جنود إسرائيليين في كمين للقسام، فيتو



وقالت كتائب القسام، في بيانها عبر تطبيق تليجرام، إنهم اشتبكوا بالرشاشات والقنابل اليدوية مع قوة الاحتلال الإسرائيلية، المكونة من 10 جنود، وذلك داخل منزل بالقرب من مسجد طيبة، وسط بيت لاهيا، وتمكنوا من إيقاع الجنود الاسرائيليين بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب القسام أيضًا أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، بقذيفة مضادة للدروع "الياسين 105" في الشارع نفسه.

الجدير بالذكر أن كمين بيت لاهيا، الذي وقع اليوم الاثنين، يأتي بعد سلسلة من العمليات التي نفذتها كتائب القسام في الأيام القليلة الماضية في شمالي وجنوبي القطاع، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.



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