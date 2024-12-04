تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط شارع أحمد حلمي لكشف ملابسات مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار، واستدعاء الشهود لسماع أموالهم.

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالشرابية

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور الشخص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسًا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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