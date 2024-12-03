الخارجة تواصل جهودها للرقابة على الأسواق وتحرر محاضر للمخالفين

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، جهودها الحثيثة لضبط الأسواق وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.



ومن جانبه أكد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له اليوم الثلاثاء، شن قسم الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة الخارجة حملة استهدفت محلات السوبر ماركت والجزارة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالمعايير الصحية والقانونية، بما يضمن سلامة المواطنين وحصولهم على حقوقهم.

وأكد رئيس مركز الخارجة، أن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر مخالفات شملت تجاوزات متنوعة، وضبط محلات لا يمتلك العاملون بها شهادات صحية سارية، ما يهدد صحة المستهلكين، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار، وذلك في إطار الحرص على شفافية التعامل التجاري وحماية حقوق المستهلك.

وأوضح جهاد المتولي أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة أي مخالفات قد تؤثر على الصحة العامة أو تخل بالنظام التجاري. كما شدد على ضرورة التزام أصحاب المحلات بالتعليمات والإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستستمر بصفة دورية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.

وتناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، جميع التجار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مع التأكيد على استمرار جهود الرقابة والمتابعة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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