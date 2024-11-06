رئيس غرفة القاهرة التجارية يبحث التعاون مع وزير حكومة موسكو

استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سيرجى تشيريومين - وزير حكومة مدينة موسكو والوفد المرافق له لبحث سبل تعاون جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال المرحلة القادمة.

فتح تعاون جديد بين غرفتي القاهرة وموسكو

وأكد أيمن العشري أهمية السعي لزيادة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين القاهرة وموسكو، وأن هناك تعاون كبير موجود حاليًا وعلاقات تاريخية بين البلدين فلابد أن نبني عليه زيادة التعاون المشترك وفتح تعاون جديد بين غرفتي القاهرة وغرفة موسكو للتجارة والصناعة يستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة بها كافة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية من خلال أكثر من 630 ألف منتسب في مختلف هذه القطاعات.

وأشار" العشري" إلي تشجيع القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار في مصر وهو ما وفر فرص استثمارية كثيرة في القطاعات المختلفة من خلال مشروعات ضخمة، مشيرًا إلى أن " البريكس" ستكون خطوة إيجابية لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ونوه رئيس غرفة القاهرة إلى أن المناخ في مصر يشجع علي الاستثمار في المجالات المختلفة وهو ما يجب أن نستفيد منها سويًا لدعم اقتصادينا، ولذلك نرحب بزيادة التعاون المشترك في المجالات المختلفة من بينها قطاعات السياحة والحديد والصلب وغيرهما من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة.



من جانبه قال سيرجى تشيريومين وزير حكومة مدينة موسكو موجهًا شكره لرئيس غرفة القاهرة علي حسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارة الغرفة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الربط بين الشركات في البلدين، وإن هناك اهتمام بزيادة التعاون مع الشركات المصرية وتطوير هذه العلاقات بما يتناسب مع متطلبات الجانبين الاقتصادية.

وأضاف سيرجى تشيريومين أن موسكو متطورة في المجالات المختلفة ونرغب في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين غرفتي موسكو للتجارة والصناعة والقاهرة التجارية، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بينهما والربط بين الشركات في القطاعات المختلفة في البلدين عن طريق الغرفتين بما يعزز من العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ومن أهم الصادرات المصرية إلى روسيا " فواكه ومكسرات – خضروات – المعدات الكهربائية والإلكترونية – المطاط – البلاستيك – الزجاج والأواني الزجاجية" بينما تأتي أهم الواردات المصرية من روسيا في قطاعات " الحبوب – البذور الزيتية – الأخشاب – الحديد والصلب – الوقود المعدني"