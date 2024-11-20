غرفة القاهرة تعلن فرص عمل في القطاع الطبي بالتعاون مع هيومان ريستارت الألمانية

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة الأستاذ أيمن العشري بالتعاون مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية عن توفير فرص عمل بالسوق الألماني، والمرحلة الأولي تبدأ رسميًا بالتقديم حاليا للدورة التدريبية في القطاع الطبي، وبداية البرنامج التدريبي مقرر له 3 ديسمبر 2024 أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع "فترة مسائية" للمتدربين الذين سيتم اختيارهم.

دورة تدريبية مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية



وقالت الغرفة إن هناك دورة تدريبية من خلال شراكة تدريبية مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية في اللغة الألمانية برنامج B1 للتأهيل لسوق العمل الألماني بإشراف مدربين مختصين من ألمانيا، وهي دورة مدعمة في اللغة الألمانية ضمن البرنامج الدولي للتوظيف الآمن للمصريين في الخارج لتوفير عقود عمل بالمستشفيات الألمانية.

شروط التقديم للبرنامج التدريبي



وتتضمن شروط التقديم للبرنامج التدريبي " أن يكون المتقدم اجتاز مستوى A2- حاصل على مؤهل أكاديمي في مجال التمريض "بكالوريوس أو دبلوم أو شهادات خبرة"، ويحصل من يجتاز الدورة التدريبية من منظمة هيومان ريستارت الألمانية " فرصة السفر مع تحمل تكاليف الطيران، التأشيرات والإقامة إلى ألمانيا ضمن البرنامج الدولي للتوظيف الأمن - مقابلات لفرص عمل في المستشفيات الألمانية بعقود عمل برواتب تصل إلى 3500 يورو".

مميزات البرنامج التدريبي

بينما تشمل مميزات البرنامج التدريبي " تحسين مهارات التواصل باللغة الألمانية في مجال الرعاية الصحية - تعزيز فرص العمل في المؤسسات الطبية داخل ألمانيا - الحصول على شهادة التأهيل لسوق العمل الألماني بعد إتمام البرنامج "

ووضعت الغرفة لينك لملء الاستمارة وإرسال السيرة الذاتية مترجمة باللغة الألمانية..

وللاستفسار التواصل مع الغرفة التجارية للقاهرة 27928994 – 27962091 – 01022988492.

التعاون لتوفير فرص عمل للشباب المصري



وكانت غرفة القاهرة التجارية قد وقعت بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة من أجل التعاون لتوفير فرص عمل للشباب المصري في مختلف المجالات.

اجتماع شعبة إلحاق العمالة مع الجانب الألماني عبر تقنية الفيديوكونفرانس



وفي هذا الشأن عقدت غرفة القاهرة من خلال شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج والجهاز التنفيذي لها مع ممثلي الجانب الألماني اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال يوليو الماضي؛ لاستكمال الاجتماعات السابقة للترتيب والتنسيق ووضع اللمسات النهائية لإبرام هذه الاتفاقية.

توفير فرص عمل للشباب المصري للعمل بالسوق الألماني



وتستهدف هذه التوأمة تحقيق المصالح المصرية الألمانية المشتركة، حيث سيتم توفير فرص عمل للشباب المصري للعمل بالسوق الألماني لسد العجز الذي يعاني منه السوق الألماني من العمالة المدربة في القطاعات المختلفة من بينها القطاع الطبي.

سعي غرفة القاهرة لتوفير فرص العمل للشباب المصري

وتعد المميزات متعدة لهذه التوامة، حيث تسعى غرفة القاهرة من خلال توفير فرص العمل للشباب المصري في مساندة الجهود الحكومية لتخفيض نسبة البطالة وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.

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