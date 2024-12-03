تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات لضبط سائق دهس فتاة ببدر

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط سائق سيارة صدم فتاة أثناء عبورها الطريق في مدينة بدر، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى، وذلك من خلال جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فتاة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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