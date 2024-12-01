الإثنين 02 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

انقلاب ميكروباص ووقوع
انقلاب ميكروباص ووقوع مصابين بالجيزة،فيتو

أصيب ٣ أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق  الصحراوي في طريق أسيوط الزراعي بدائرة مركز الحوامدية، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا عن وقوع حادث أعلى الطريق الصحراوي، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة ٣ أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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غرفة عمليات النجدة حادث انقلاب ميكروباص طريق اسيوط الزراعي الطريق الصحراوي

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