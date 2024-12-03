الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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كل ما تريده معرفته عن المخالفات المرورية وخطوات الاستعلام عنها ودفعها إلكترونيا

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية لقانون المرور الجديدة، فيتو

تقدم فيتو للقراء أبرز ما شمله قانون المرور الجديد، عن المخالفات وخطوات الاستعلام عنها أون لاين، وكيفية الاستعلام دفعها أون لاين، وذلك في التقرير التالي:

 

أولا: المخالفات المرورية في قانون المرور الجديد

- قيادة مركبة بدون لوحات أو -التلاعب فى أرقام اللوحات المعدنية.

-تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.

- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- السير عكس الاتجاه.

- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرإدار.

- تعمد تعطيل حركة المرور.

- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة زيادة عن المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

- تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.

- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

- عدم الإبلاغ عن التسبب فى حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).

ثانيا-  خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

- ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية الرابط.

- اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- قم بالضغط على كلمة استمرار.

- اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

- في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

- ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

ثالثا- إمكانية دفع مخالفات المرور 2024 برقم السيارة

- ادخل على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.

- اضغط على «خدمات المرور».

- ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها.

- اختر خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

- اضغط على زر «الدفع» و«استمرار».

- اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- قم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهر لك خانة بمبلغ الدفع.

 

رابعا-خطوات دفع غرامة مخالفات المرور 

- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور هنا.

- اضغط على الدفع الإلكتروني.

- اضغط على (دفع مخالفات المرور).

- ادخل رقم لوحة السيارة وكذلك كتابة الحروف.

- انقر على كلمة (عرض).

- ستظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة أو المركبة، واختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

- اضغط على طريقة الدفع المناسبة لك إما الفيزا، الماستر كارد، أو الدفع نقدًا في أحد مكاتب البريد أو البنوك.

- اتبع تعليمات الدفع ومن ثم سيصل لك إيصال بقيمة الدفع على بريدك الإلكتروني الخاص بك.

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فيتو قانون المرور الجديد اللوحات المعدنية

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