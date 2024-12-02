محمد مرعي رئيسا لحي الدقي خلفًا للواء أحمد عبد الفتاح

أعلنت محافظة الجيزة عن انتهاء فترة خدمة اللواء أحمد عبد الفتاح كرئيس لحي الدقي، وذلك بعد بلوغه سن المعاش.

وتولى اللواء أحمد عبد الفتاح هذا المنصب منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2024، حيث قدم خلال هذه الفترة جهودًا كبيرة في تطوير الحي وتحسين الخدمات المقدمة لسكانه.

تكليف محمد مرعي بمنصب رئيس حي الدقي

وفي هذا الصدد، أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتكليف محمد مرعي بتولي منصب رئيس حي الدقي خلفًا للواء أحمد عبد الفتاح.

ومن المنتظر أن يشهد حي الدقي خلال الفترة المقبلة المزيد من التطورات والمشروعات الخدمية تحت قيادة مرعي.

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