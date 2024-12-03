الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

ضبط 10 أطنان من الزيوت المستعملة قبل إعادة تدويرها بالعمرانية

زيوت مستعملة، فيتو
زيوت مستعملة، فيتو

تمكنت حملة مشتركة بين مكتب تموين العمرانية وحي العمرانية ومباحث التموين، بقيادة خالد أبو حجر مدير عام إدارة مكتب تموين الطالبية والعمرانية، ووسام بيومي رئيس التجارة العمرانية والطالبية، من ضبط 10 أطنان من الزيوت المستعملة مخبأة في مخزن غير مرخص بمنطقة العمرانية.

ضبط زيوت كانت معدة لإعادة تدويرها

وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه الكمية من الزيوت كانت معدة لإعادة تدويرها بطرق غير قانونية، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والبيئة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة المعنية لمكافحة المخالفات البيئية وحماية المواطنين من الأضرار الناجمة عنها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخزن وضبط كمية الزيوت المضبوطة، تحسبًا لاستخدامها في أغراض غير مشروعة.

 

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