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اقتصاد

بارتفاع يصل لـ 1214 جنيهًا في الطن، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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اسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19314.2 جنيه للطن، بارتفاع 1131 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9593 جنيهًا للطن، بارتفاع 571 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15215.6 جنيه، بارتفاع 984 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 23 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20242.8 جنيه للطن، بارتفاع 1214.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9869 جنيهًا للطن، بارتفاع 730 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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بشرى للمزارعين، انخفاض يصل لـ 1110 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق

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تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

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