الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بدهشور

انقلاب سيارة سوزوكي
انقلاب سيارة سوزوكي ووقوع مصابين، فيتو

أصيب ٧ أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة دهشور بدائرة مركز أبو النمرس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حادث على طريق الإسكندرية - مطروح الصحراوي  

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث في الساعة السابعة صباحًا، وعلى الفور انتقلت قوات الخدمات المرورية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، حيث اختل توازن عجلة القيادة لدى سائق الميكروباص ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الملاكي. 

 

وأسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى الإسكندرية العام لتلقي العلاج.

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محضر دهشور الطريق الاقليمى غرفة عمليات النجدة مركز ابو النمرس

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