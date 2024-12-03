إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية الطارئة في البلاد لأول مرة منذ 44 عامًا، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر.

وتبعًا لذلك القرر أكدت وسائل الإعلام الكورية أنه يتم الاتصال حاليًا بفنانين من شركات الترفيه الكبرى واحدًا تلو الآخر لإخبارهم بعدم حضور أي أحداث ترفيهية بدءً من الغد 4 ديسمبر.

ووفقًا لـ وسائل الإعلام الكورية الجنوبية فإن هذا الاعلان يجعل من الصعب إقامة مهرجانات أو فعاليات محلية في ظل الأحكام العرفية، وقال مسؤول في الصناعة إن الجدول الزمني تم إلغاؤه، قائلًا: "لا نعرف نوع المشاكل التي قد نواجهها إذا أقمنا حدثًا في ظل الأحكام العرفية"، ومن المتوقع أن يكون إلغاء الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها الحكومات المحلية أمرًا لا مفر منه.

تلقي مشكلة تنظيم الأحداث من قبل شركات الترفيه مثل الشركات الخاصة والحفلات الموسيقية واجتماعات المعجبين، اهتمامًا كبيرًا في صناعة الترفيه وذلك لأن آخر الأحكام العرفية كانت في عام 1980، لذلك لا توجد أمثلة لكيفية استجابة صناعة الترفيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الترفيهية الكبرى: "نحن ندرس الوضع في الوقت الحقيقي"، وأضاف: "هذه حالة طارئة للغاية".

فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وقال رئيس كوريا الجنوبية عن أسباب القرار، إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد"، وفق وكالة «يونهاب».

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية.

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