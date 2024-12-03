وفاة إمام مسجد بعد تشاجره مع شقيقه على الميراث بالشرقية

توفي شخص في العقد الخامس من عمره، اليوم الثلاثاء، بعد تشاجره مع شقيقه بإحدى قرى مركز الزقازيق محافظة الشرقية وذلك للخلاف على الميراث، فتوفي بأزمة قلبية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه تبين وفاته.

أزمة قلبية تصيب شخص بعد مشاجرة مع شقيقه

تلقت للأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد بإصابة شخص يدعى «رضا.اع» 44 سنة، (إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف) ومقيم بإحدى قرى مركز الزقازيق بهبوط حاد وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي فور وصوله.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن «السيد.ا.ع» 51 سنة ‏تشاجر مع شقيقه بسبب الخلاف على الميراث، إلا أنه أصيب بأزمة قلبية في الطريق، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بهبوط حادٍ في الدورة الدموية.

وتبين من تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد أي شبهة جنائية تسببت في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أسباب هبوط الدورة الدموية، السكري والسمنة وكبر السن

أسباب هبوط الدورة الدموية، الدورة الدموية، تقوم على إرسال الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما ينخفض تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم، فإن هذا الجزء لن يتلقى العناصر الغذائية الأساسية، وقد تواجه أعراض هبوط الدورة الدموية، هذا ما أكده الدكتورة محمد عبد العزيز استشاري الامراض الباطنة.

وأضاف استشاري الامراض الباطنة أنه يمكن أن يشير هبوط الدورة الدموية إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى كلا من:

الشرايين، التي تزود الدم الذي يذهب إلى الذراعين والساقين

الأوردة، التي تحمل الدم إلى القلب

الجهاز اللمفاوي، الذي يقوم بتصريف سوائل الأنسجة

وأوضح استشاري الأمراض الباطنة أن أسباب هبوط الدورة الدموية، عديدة، والتي يستعرضها، في السطور التالية.

كبر السن:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا هم أكثر عرضة لهبوط الدورة الدموية، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في وقت مبكر.

الوزن الزائد أو السمنة:

الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري. يمكن للسمنة الشديدة أن تجعل تدفق الدم عبر الأوردة أكثر صعوبة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالدوالي (الملتوية والمتضخمة)، كما تزيد السمنة أيضًا من الالتهابات، بما في ذلك التهابات الدورة الدموية.

المتوفى، فيتو

ارتفاع ضغط الدم:

وهذا يمكن أن يسبب هبوط في الدورة الدموية.

تصلب الشرايين:

وهو تراكم يشبه اللويحات من الكوليسترول والمواد الأخرى داخل جدران الشرايين وعلى جدرانها، ويؤدي تصلب الشرايين إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يحد من سهولة ضخ الدم. وهذا يمكن أن يؤثر على الدماغ والقلب والأوعية الدموية الأخرى في الجسم.

التدخين: يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي قد يؤدي إلى هبوط الدورة الدموية.

ارتفاع نسبة السكر في الدم: يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالجزء الداخلي من الأوعية الدموية ويجعل الدم أكثر سمكًا، مما يؤدي إلى هبوط الدورة الدموية.

جلطات الدم:

تقلل من تدفق الدم عن طريق إنشاء "حاجز" في الدورة الدموية، يمكن أن تكون جلطات الدم مؤلمة، وفي الحالات الشديدة تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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