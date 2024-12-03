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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بعربة كارو في العريش

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعربة كارو في منطقة نزلة كوبري أبو صقل بالعريش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة مرفت مصطفى حماده 45 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم مع اشتباه كسر بالرجل اليسرى وسيف الله احمد محمود 3 سنوات أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم مع كدمه بالصدر ومحمود أحمد محمود 7 سنوات أصيب سحجات متفرقة بالجسم وسلمى أحمد محمود 9 سنوات أصيب بكدمات متفرقة بالجسم.


 

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تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

إصابة شخص في انقلاب سيارة ببئر العبد 

وفي حادث آخر، أصيب محمد علي نجيب 24 سنة باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالرأس حوالي 7 سم ونزيف، نتيجة انقلاب سيارة على  طريق غزوان قرية السادات، وتم نقله إلى مستشفى بئر العبد.

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