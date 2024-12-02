الزراعة توزع 50 طن أسمدة سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء توزيع المقررات السمادية من سلفات النشادر على المزارعين في شمال سيناء بعد سنوات من توقف دخول هذا النوع من الأسمدة لأراضي المحافظة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها إنه تم توزيع 50 طن من سلفات نشادر بعد غياب للسماد الكيماوي على مزارعي شمال سيناء وبمتابعة من الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وقال الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء إنه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) 50 طن بعد غياب للسماد الكيماوي دام من لسنوات بمحافظة شمال سيناء ـ العريش ـ علي مزارعي العريش بالجمعية الزراعية التعاونية بقرية السكاسة وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء الحبيبة وتحقيق رؤية مصر للتنمية الزراعية في توسيع البقعة الزراعية من محاصيل الزيتون بجميع انواعه والخضار والموالح والنخيل والمحاصيل الحقلية وتحسين جودة المنتج المصري وبهدف المساعدة في تحسين دخل المواطن السيناوي وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصري.

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