توزيع المرحلة الثانية من شبكات الري لصغار المزارعين بشمال سيناء

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بتوزيع المرحله الثانيه من شبكات الرى المقدمة من جمعية الجورة لصغار المزارعين بقري الشيخ زويد.

محافظ شمال سيناء يشهد توزيع المرحلة الثانية من شبكات الرى لصغار المزارعين



وأكد المحافظ، أنه تم توزيع المرحله الثانيه من شبكات الرى لصغار المزارعين بقرية الظهير بمركز الشيخ زويد وقرية نجع شيبانه بمركز رفح بأجمالى عدد 37 مزارع باجمالى عدد 60 فدان كمرحله ثانيه.



واضاف المحافظ أنه جري أيضا توزيع عدد 3500 شتلة زيتون بالتعاون مع مديرية الزراعه ومركز بحوث الصحراء، علي مستحقى شبكات الرى ( الدفعه الاولى ).

توزيع شبكات الري بإجمالي 100 فدان للمزارعين



من جانبه أكد الدكتور بكر سويلم، المدير التنفيذي لجمعية الجورة، أنه سيتم خلال الشهر القادم توزيع شبكات الرى باجمالى عدد 100 فدان للمزارعين بقرى الشيخ زويد ورفح.



واضاف للدكتور خالد زايد، مدير المشروعات بالجمعية، أن ذلك يأتي فى اطار المكون الاقتصادى لمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يشهد احتفالية تكريم الخدمات التعليمية



شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، احتفالية بالعلم نرتقي لتكريم مقدمي الخدمات التعليميه بمراكز الحسنة ونخل والشيخ زويد، والتي نفذتها جمعية الفيروز، وذلك في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ واللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والدكتورة أماني غريب المدير التنفيذي للجمعية.



وأكد المحافظ علي أن للعلم دور كبير في بناء المجتمع، كما أن له دور تربوي ومؤثر جدا لخلق جيل واع بقضايا وطنه.



وأشار المحافظ إلي الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معاونة الجهات التنفيذية في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في شتي التجمعات والقري.



بدورها استعرضت الدكتورة أماني غريب، المدير التنفيذي للجمعية، الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي شاركت فيها الجمعية، والدور الذي تقوم به في خدمه المجتمع المحلي.

وفي نهايه الإحتفالية قام المحافظ بتكريم مقدمي الخدمات التعليميه بمراكز الحسنة ونخل والشيخ زويد.

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