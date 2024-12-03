ماذا حدث داخل جلسة محاكمة المخرج عمر زهران؟ دفاع شاليمار يكشف طلبات المتهم

كشف مصطفى رمضان، دفاع الفنانة شاليمار، ما حدث داخل جلسة محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج عمر زهران.

وقال الدفاع في تصريح خاص لـ فيتو: طلبنا بالادعاء المدني بـ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما طالبنا بتفريغ المكالمات المشتركة بين المتهم الأول وشاهد النفي.

وكشف مصطفى رمضان دفاع المدعية أن دفاع المتهم طالب باستدعاء زوجة المخرج خالد يوسف شاليمار النجارلحضورها للمحكمة لسماع أقوالها، ومواجهتها بأقوال المتهم، كما طلبوا بتفريغ مكالمات والرسائل بين المتهم والمجني عليها، كما طلب تفريغ مكالمات بين المتهم الأول عمر زهران وأحد شهود الإثبات.

وأفاد أن القيمة الحقيقية للمسروقات ٢.٥ مليون دولار، وعثروا على جزء من المسروقات، وعن كون المسروقات مجرد هدايا، كشف محامي المجني عليه أن المجني عليها شاليمار نفت تلك الأقوال كاملة في التحقيقات.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وتستكمل محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المخرج عمر زهران على ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معه.

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج عمر زهران ، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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