أول تعليق لـ البرهان على الفيتو الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان

علق رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الفيتو الروسي الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار بريطاني، ظاهره الرحمة وباطنه مؤامرة تستهدف جلب قوات دولية للبلاد.

البرهان يعلق على الفيتو الروسي في مجلس الأمن

وشدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على رفضه أي تدخل خارجي فى السودان، في أول تعليق له بعد يوم على استخدام روسيا حق النقض على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.

وخلال حديث البرهان في مؤتمر اقتصادي ببورتسودان، رفض رئيس مجلس السيادة "الإملاءات التي تملى علينا لفرض حلول لا نقبلها"، مشيدًا بموقف روسيا الداعم لبلاده.

البرهان يندد بمشروع القرار البريطاني ضد السودان

وأكد عبد الفتاح البرهان، أن السودان لم يوافق أبدًا على مشروع القرار البريطاني، واصفًا إياه بأنه "معيب ويخدش السيادة السودانية ولا يلبي مطالبنا".

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وأصر البرهان، أن الجيش السوداني، لن يفاوض أو يوافق على وقف إطلاق النار، من دون "انسحاب كامل" لقوات "الدعم السريع".

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وميلشيا "الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الشهير "حميدتي".

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