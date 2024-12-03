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كرة اليد، منتخب السيدات يفوز على الرأس الأخضر في البطولة الأفريقية

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، فوزا هاما اليوم الثلاثاء، أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (27-24)، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكونغو.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات، حقق الفوز في 4 مباريات أمام الكونغو والجزائر وكينيا والرأس الأخضر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر علي الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر علي الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

فوز منتخب مصر على كينيا بنتيجة (45-17).

فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر (27-24)

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

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