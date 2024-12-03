الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

السيطرة على حريق اندلع في أحد الأبراج السكنية بطنطا

اندلاع حريق في برج
اندلاع حريق في برج سكني بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية اليوم  الثلاثاء من السيطرة على حريق نشب داخل برج سكني في منطقة ترعة الشيتي بمدينة طنطا.

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تفاصيل الواقعة

تلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن  الغربية بلاغًا باندلاع حريق في شقة داخل برج سكني، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

اندلاع حريق في برج سكني بطنطا
اندلاع حريق في برج سكني بطنطا

وأظهرت المعاينة أن الحريق وقع في الطابق الرابع من البرج السكني بمدينة طنطا حيث التهمت النيران محتويات شقة، لكن تم منع انتشارها إلى باقي أجزاء المبنى.

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وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بـ الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.
 

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