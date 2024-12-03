محافظ الغربية: إعادة تأهيل المدفن الصحي وإنشاء خلية جديدة

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال إعادة تأهيل المدفن الصحي بمدينة السادات واستكمال إنشاء الخلايا الجديدة.

تطبيق أفضل الممارسات البيئية المستدامة

جاء ذلك بهدف تعزيز قدرات التخلص الآمن من المخلفات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية المستدامة، في إطار جهود محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية البيئية وتحسين إدارة المخلفات الصلبة وبحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

توسعة المدفن الصحي بالغربية

ناقش محافظ الغربية خلال الاجتماع تفاصيل المشروع الذي يتضمن توسعة المدفن الصحي بالسادات بإنشاء خلية جديدة على مساحة 10 أفدنة.

طرح مناقصة عامة لتنفيذ المشروع

وأوضح محافظ الغربية أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بطرح مناقصة عامة لتنفيذ المشروع، حيث تم إسناد الأعمال إلى شركة “إيكارو” التي استلمت الموقع وبدأت التنفيذ، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 50%.

تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ

وأكد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ موجها الجهات المعنية بمتابعة سير العمل بشكل دوري وإزالة أي معوقات قد تواجه استكمال المشروع، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد.

وأوضح محافظ الغربية، خلال الاجتماع أن المحافظة تضع تطوير منظومة إدارة المخلفات على رأس أولوياتها في إطار تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. مشيرا إلى أن إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بالسادات يُعد خطوة محورية نحو تحسين البنية التحتية البيئية، بما يسهم في تعزيز جهود التخلص الآمن من المخلفات والحد من آثارها السلبية على صحة المواطنين.

وأشار اللواء الجندي إلى أن توسعة المدفن الصحي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تهدف إلى تحسين عملية التخلص الآمن من المخلفات وزيادة القدرة الاستيعابية للمدفن لاستيعاب كميات أكبر من المخلفات المتولدة. كما أوضح أن المشروع يسهم في الحد من التأثيرات البيئية الضارة، ما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.