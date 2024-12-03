ضبط طالب بحوزته سلاح أبيض داخل مدرسة ثانوية في الغربية

تم ضبط طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بـ محافظة الغربية أثناء وجوده داخل الفصل الدراسي حاملًا سلاحًا أبيض "مطواة" بالإضافة إلى هاتف محمول.

اكتشاف الواقعة

وتم اكتشاف الواقعة خلال اليوم الدراسي حيث قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا وتم إبلاغ الجهات المختصة بـ محافظة الغربية بالحادث، وعلى الفور تم فحص الموقف وإحالة الطالب للتحقيق.

اتخاذ قرار فوري بفصل الطالب

وفي إطار الإجراءات الحاسمة المتبعة في مثل هذه الحالات تم اتخاذ قرار فوري من قبل مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بفصل الطالب من المدرسة نهائيًا وحذفه من قاعدة بيانات المدرسة وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها لضمان سلامة بيئة التعليم.

اجهاض محاولات خرق القوانين

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية أن هذا التصرف يأتي في إطار حرصها الشديد على توفير بيئة دراسية آمنة لجميع الطلاب، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي محاولات لخرق القوانين المدرسية والحفاظ على الأمن العام داخل المنشأة التعليمية.

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