الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الغربية: ذوي القدرات الخاصة شركاء في البناء ومصدر إلهام للجميع

محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال لقاء ذوي القدرات الخاصة

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، أن دعم ورعاية أصحاب الهمم يمثلان أحد أهم أولويات العمل مشيرا إلى أن ذوي القدرات الخاصة هم “الأبطال الحقيقيون” الذين يستحقون كل أشكال الدعم لتمكينهم من تحقيق أحلامهم والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.

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ذوي القدرات الخاصة مصدر إلهام وسر قوة المجتمع

وقال محافظ الغربية  إن  “ذوي القدرات الخاصة هم مصدر إلهامنا وسر قوتنا ودعمهم ليس خيارًا بل واجب علينا جميعًا”. 

 

 إزالة أي عقبات تحول دون تحقيق طموحات ذوي القدرات الخاصة

وأكد محافظ الغربية ان كافة الجهات داخل محافظة الغربية تؤمن أن تعزيز حقوقهم وتمكينهم يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة ومشددًا على أن المحافظة سنظل تفتح كل الأبواب أمامهم وإزالة أي عقبات تحول دون تحقيق طموحاتهم”.

 

الجندي: قوة المجتمع تكمن في احترامه وتقديره لجميع أفراده

وأضاف “الجندى”: محافظة الغربية تعمل بكل جد واجتهاد على تعزيز حقوقهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، من تطوير البنية التحتية لتكون مهيأة لهم، إلى دعمهم تعليميًّا ومهنيًّا وصحيًّا، لضمان دمجهم الكامل في المجتمع وسنستمر في اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتمكينهم، لأننا نؤمن بأن قوة المجتمع تكمن في احترامه وتقديره لجميع أفراده، دون استثناء.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه رسالة تقدير إلى ذوي القدرات الخاصة وأسرهم قائلًا: “أنتم الأبطال الحقيقيون الذين ترفعون رؤوسنا بعزيمتكم وإصراركم وأنتم من يعلمنا أن القوة لا تأتي من الجسد، بل من الإرادة والتصميم في يومكم العالمي، نؤكد لكم أنكم لستم فقط جزءًا من المحافظة، بل أنتم جزء لا يتجزأ من تقدمها وازدهارها،أن أبوابنا دائمًا مفتوحة، وأن دعمكم واجب علينا جميعًا وأنتم مصدر فخر لنا، ونعدكم بأننا سنظل دائمًا إلى جانبكم، نساندكم، ونعمل معكم من أجل مستقبلكم ومستقبل مجتمعنا”.

 

 

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