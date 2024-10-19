رد الجنسية لـ 48 مصري، أهم القرارات الحكومية اليوم بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 230، الصادر في 19 أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية للعديد من الأشخاص.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة الدخلية برد الجنسية المصرية لـ 48 شخصًا، والأذن لـ 63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.



-قرار قيد مؤسسة بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 1206 اسنة 2024.



