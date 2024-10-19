رد الجنسية لـ 48 مصري، أهم القرارات الحكومية اليوم بالجريدة الرسمية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 230، الصادر في 19 أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية للعديد من الأشخاص.
وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
-قرارات وزارة الدخلية برد الجنسية المصرية لـ 48 شخصًا، والأذن لـ 63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
-قرار قيد مؤسسة بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 1206 اسنة 2024.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.