أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 262 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 262، الصادر في 25 نوفمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القاهرة.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا.



- قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارى رقم 351 لسنة 2024، باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (V2 -D6) بمساحة 52٫49 فدان بما يعادل 220465٫23 متر مربع، الواقعة ضمن المرحلة الثانية من المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98 فدان، بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية، لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- قرار محافظة القاهرة بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض رقم (5) بمشروع أرض نادى الشمس بحى النزهة والمواجهة لمستودع التعاون للبترول علي شارع جسر السويس كموقف نقل جماعى للميكروباص لحين انتهاء الهيئة الهندسية من تنفيذ الموقف، وذلك تمهيدا لإجراءات نزع الملكية.





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