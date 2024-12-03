اختتمت الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز بمباراة الزمالك وغزل المحلة والتي شهدت فوز عريض لصالح الفارس الأبيض برباعية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ختام الجولة الرابعة

1- المصري 10 نقاط.

2- الزمالك 9 نقاط.

3- الأهلي 8 نقاط.

4- بيراميدز 7 نقاط.

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط.

6- فاركو 7 نقاط.

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

8- طلائع الجيش 7 نقاط.

9- زد إف سي 5 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- إنبي 4 نقاط.

12- الإسماعيلي 4 نقاط.

13- غزل المحلة 4 نقاط.

14- الجونة 3 نقاط.

15- مودرن سبورت 3 نقاط.

16- بتروجت نقطتان.

17- البنك الأهلي نقطتان.

18- حرس الحدود نقطة واحدة.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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