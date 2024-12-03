الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة للتحقيق

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

 قررت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبدالرؤوف، تحويل طاقم تحكيم مباراة الزمالك التي أقيمت أمام غزل المحلة وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، للتحقيق.

وأعربت  لجنة الحكام عن غضبها بسبب تداول صور لطاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة مع أحد أصحاب شركات العسل  في غزل المحلة، وهو الأمر الذي أثار غضب لجنة الحكام وأعضاء اتحاد الكرة لتقرر اللجنة إحالة طاقم التحكيم للتحقيق.

 

في الوقت الذي انتشرت فيه صور للاعبي الزمالك مع نفس شركة العسل عقب المباراة. 

 وجاء تشكيل طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة على النحو الآتي:

محمود بسيوني حكم للساحة ومعه سمير جمال وخالد حسين، ثنائى مساعدين، وحكم رابع أحمد ناجى.

بينما تقنية الفيديو سيتواجد عليها محمد الشناوي، حكم فيديو، ويعاونه محمود أبو الرجال، حكم مساعد لتقنية VAR.

وسجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79. 

 

طرد لاعب غزل المحلة 

شهدت بداية المباراة إثارة مبكرة في الدقيقة 2 بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم إيشو، بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

 

وأجرى غزل المحلة تغييرا اضطراريا بدخول حميد أبدول بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 10 لتأمين النواحي الدفاعية.

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