الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي

الدوري المصري، تعادل فريق طلائع الجيش ونظيره سموحة سلبيا على استاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب طلائع الجيش وسموحة

يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 4 نقاط بينما يحتل سموحة فى المركز السابعة بنفس الرصيد برصيد 4 نقاط.

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة

وأعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـفريق طلائع الجيش لمواجهة نظيره سموحة والذي جاء على النحو التالي:



في حراسة المرمى: محمد شعبان

في الدفاع: أحمد متعب - فتح الله - خالد سطوحي - زولا.

في الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

في خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش

وأعلن أحمد سامي مدرب سموحة التشكيل الرسمي للفريق السكندري، والذي جاء على النحو التالي:

حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – إسلام عطية – محمد كناريا.

الوسط: أبوبكر ليادي – إسلام جابر – محمود صابر.

الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي.

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