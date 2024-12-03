الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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شاهد، انطلاق زراعة البصل الأحمر والأصفر بالغربية

ربنا يجعله موسم خير..
ربنا يجعله موسم خير.. انطلاق زراعة البصل الأحمر

شهدت محافظة الغربية فرحة عارمة بين مزارعيها مع انطلاق موسم زراعة البصل الأحمر والأصفر، الذي يُعد من المحاصيل الزراعية الهامة التي تعتمد عليها العديد من الأسر في المنطقة.

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فرصة ذهبية للمزارعين لتحقيق أرباح جيدة

 ويعتبر هذا الموسم في محافظة الغربية بمثابة فرصة ذهبية للمزارعين لتحقيق أرباح جيدة بعد موسم حصاد القمح، حيث يعد البصل من المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم في تحسين دخل المزارعين وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

 تحقق عوائد مالية جيدة

وفي تصريحات لـ"المزارع محمود عبد الفتاح"، أحد المزارعين في مركز طنطا، قال: "البصل الأحمر والأصفر من المحاصيل التي تحقق عوائد مالية جيدة في هذا الوقت من العام، خاصة مع وجود طلب مستمر عليهما في الأسواق سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وهو ما يزيد من تفاؤلنا ببداية الموسم".

بصل الغربية يتميز بجودته

ويتميز البصل في محافظة الغربية بجودة محصوله، حيث يتميز بصل الغربية بقدرته على التحمل في مواجهة تقلبات الطقس. 

 تحسن الظروف المناخية

ووفقًا لمهندسي الزراعة في  محافظة الغربية، فإن هذا الموسم يعد فرصة مثالية لتعزيز الإنتاج المحلي من البصل في ظل تحسن الظروف المناخية التي تساعد على النمو السريع والمحاصيل الوفيرة.

توفر فرص عمل للعديد من الفلاحين

من جانبه، أشار الدكتور "محمد حسين"، أستاذ الزراعة في جامعة طنطا، إلى أن البصل يعد من المحاصيل التي توفر فرص عمل للعديد من الفلاحين في المنطقة، حيث يتم زراعته في الأراضي الصحراوية والأراضي الزراعية المجهزة، ويحتاج إلى رعاية خاصة بدءًا من عملية الزراعة حتى الحصاد.

مع بداية هذا الموسم، تتوجه الأنظار إلى أسواق محافظة الغربية لتلبية احتياجات المواطنين من البصل بأسعار معقولة، مع آمال كبيرة في أن يكون الموسم الحالي نقطة انطلاق لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق نتائج إيجابية للمزارعين.

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