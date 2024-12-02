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محافظات

اختارت فستان الفرح وملحقتش تلبسه، وفاة عروس غرقا قبل زفافها بأسبوع في الغربية

عروس في الغربية,
عروس في الغربية, فيتو

لقيت عروس مصرعها غرقا أثناء غسل الأواني في مياه البحر، وذلك قبل أسبوع واحد من زفافها بقرية بلوس الهوى مركز السنطة محافظة الغربية.

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كانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنطة من المستشفى العام بوصول "رويدا وهدان شوقي "21 عاما مقيمة بلوس الهوى "جثة هامدة".

وفاة عروس في الغربية غرقا
وفاة عروس في الغربية غرقا" قبل زفافها بأسبوع

وانتقل ضباط وحدة مباحث السنطة إلى المستشفى وبسؤال مرافقيها أكدوا أن المتوفاة كانت تستعد لحفل زفافها والمقرر له بعد اسبوع وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي وشاركت فى تجهيز شقتها قبل اسبوع من حفل الزفاف وأحضرت فستان الفرح إلا أنها سقطت في مياه البحر أثناء غسيل الأواني ليتم نقلها إلى المستشفى.

سبب الوفاة أسفكسيا الغرق

وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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