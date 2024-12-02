اختارت فستان الفرح وملحقتش تلبسه، وفاة عروس غرقا قبل زفافها بأسبوع في الغربية

لقيت عروس مصرعها غرقا أثناء غسل الأواني في مياه البحر، وذلك قبل أسبوع واحد من زفافها بقرية بلوس الهوى مركز السنطة محافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنطة من المستشفى العام بوصول "رويدا وهدان شوقي "21 عاما مقيمة بلوس الهوى "جثة هامدة".

وفاة عروس في الغربية غرقا" قبل زفافها بأسبوع

وانتقل ضباط وحدة مباحث السنطة إلى المستشفى وبسؤال مرافقيها أكدوا أن المتوفاة كانت تستعد لحفل زفافها والمقرر له بعد اسبوع وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي وشاركت فى تجهيز شقتها قبل اسبوع من حفل الزفاف وأحضرت فستان الفرح إلا أنها سقطت في مياه البحر أثناء غسيل الأواني ليتم نقلها إلى المستشفى.

سبب الوفاة أسفكسيا الغرق

وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.