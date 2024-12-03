الدوري المصري، نادٍ يغيب عن التهديف بعد مرور أربع جولات

الدوري المصري، غاب نادي الجونة عن التهديف في الدوري المصري للمباراة الرابعة على التوالي في ظاهرة غريبة بالمسابقة المحلية.

وتعادل الجونة في ثلاث مباريات سلبيا أمام زد والمصري وسموحة فيما تلقى الخسارة بهدف واحد أمام غزل المحلة.

وافتتح الجونة مشواره في الدوري بالتعادل السلبي مع زد، ثم التعادل مع المصري البورسعيدي بنفس النتيجة ثم الخسارة أمام غزل المحلة 1-0، وأخيرا التعادل السلبي مع سموحة بالإسكندرية بالجولة الرابعة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط

2- الزمالك 9 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- الجونة 3 نقاط

15- مودرن سبورت 3 نقاط

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري المصري

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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