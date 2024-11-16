بمشاركة 100 شاب وفتاة، إطلاق مبادرة ظواهر التوعوية لحوادث الموتوسيكلات بالأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا صباح اليوم السبت، من كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر لانطلاق حملة ظواهر الشبابية للحد من السلبيات والتي تناقش أول أهدافها ظاهرة حوادث الموتوسيكلات والسرعة الزائدة.

مبادرة ظواهر الشبابية في الأقصر

وجرى توزيع بعض البروشورات التي تضم نصائح توعوية والميداليات الخشبية كهدايا تذكارية وتقديم إرشادات لقائدي الدراجات النارية بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والقس ارمانيوس فريد راعي كنيسة العذراء مريم بالأقصر، والدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس محسن، ورجال المرور وبمشاركة 100 شاب وفتاة.



يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ