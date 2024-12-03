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غرفة المنشآت الفندقية: تدريب 5476 من العاملين بالقطاع السياحي خلال 3 أشهر

منشآت فندقية، فيتو
منشآت فندقية، فيتو
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 أعلن محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، انتهاء تدريب 1634 و1922 و1920 خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024 على التوالي بإجمالي 5476 متدربا، بالمحافظات المختلفة.

 

تدريب العاملين بالقطاع السياحي

 وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن مجالات التدريب استهدفت مجالات مثل الأغذية والمشروبات والإشراف الداخلي وتنمية المهارات الإشرافية وصحة وسلامة الغذاء والمكاتب الأمامية والتحضير والتجهيز واختلاف الثقافات والوعي الأمني والتعريف العام.
 

 

وأشار إلى أن البرامج تأتي في إطار حرص واهتمام الغرفة بتنمية الكوادر البشرية من العاملين بالقطاع السياحي بوجه عام والفندقى بوجه خاص للارتقاء بمستوى جودة الخدمات لصناعة السياحة في مصر من أجل زيادة القدرة التنافسية وتنشيط السياحة واجتذاب نصيب أكبر من سوق السياحة العالمي، واستمرارًا لخطة التدريب التي تقوم بها الغرفة.

 

أهمية التدريب في خلق كوادر متميزة

 وأكد رئيس الغرفة أن ملف التدريب من الملفات الهامة التي توليها الغرفة اهتمامًا كبيرًا إيمانًا بأهمية التدريب في خلق كوادر متميزة قادرة على تقديم أفضل الخدمات السياحية وهو ما يساهم بدوره في زيادة القدرة التنافسية للمقصد المصرى وتنشيط السياحة له وجذب نصيب أكبر له من سوق السياحة العالمى، مشيرًا إلى استمرار خطة التدريب التي تقوم بها الغرفة لزيادة عدد المتدربين في مختلف محاور العمل الفندقى.

 

خطة التدريب الزمنية للنصف الأول من عام 2025

 وأضافت غادة شلبى المدير التنفيذي لـغرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة بصدد الإعداد والإعلان عن خطة التدريب الزمنية للنصف الأول من عام 2025 استكمالًا لبرامج التدريب تحت شعار "ملتزمون بالتميز"، حيث وضعت الغرفة خطة تقوم على تدريب الموظفين والعاملين بالمنشآت الفندقية بمختلف درجاتها وفئاتها بمهارات مصممة خصيصًا للوصول الى معايير أداء وظيفية وفنية تتوافق ومتطلبات السياحة العالمية.

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