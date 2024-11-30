وزير السياحة يلتقي المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمدينة شرم الشيخ، لقاء موسعا مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية.

لقاء وزير السياحة والآثار مع المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء

كما شارك في الحضور محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وجاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير صناعة السياحة في مصر بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة سعيًا لتحسين مناخ الأعمال بها وخاصة الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى الاستماع للمشاكل التي تواجه هؤلاء المستثمرين وآرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية بالمحافظة، وبحث آليات تنشيط مزيد من الحركة السياحة الوافدة إليها من الأسواق السياحية المستهدفة.

واستهل شريف فتحي حديثه باستعراض موجز لما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي عقده منذ يومين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء المجلس، ومجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين.

النهوض بصناعة السياحة في مصر

وأكد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في مصر بصناعة السياحة للنهوض بها كونها أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، ولتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتلبية متطلباته والوقوف على التحديات أو المعوقات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز.

وأوضح شريف فتحي أنه لتحقيق ذلك هناك حاجة إلى خلق بنية أساسية قوية للاستثمار السياحي عن طريق تحديد دقيق للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة عن طريق عمل بنك يجمع هذه الفرص، بجانب وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر، ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل.

وشدد الوزير على أهمية العمل على تقليص هذه المدد وسرعة الإنجاز في هذه الأعمال والإسراع فيها بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وتحدث عن ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متعددة ومتنوعة، مشيرًا إلى أهمية استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل لتكون مصر الأولي عالميًا من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا برؤية محددة لتطوير هذه المنتجات والأنماط، بالإضافة إلى خلق أنماط جديدة والترويج لها.

تطوير المنتجات المصرية السياحية

كما استعرض حرص الوزارة على تكثيف والاعتماد على التسويق السياحي الإلكتروني بصورة أوسع، واستخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط للترويج لهذه المنتجات ولكن أيضًا لتسليط الضوء على الخدمات السياحية المقدمة بالوجهات السياحية المختلفة في مصر.

وتناول اللقاء مناقشة بعض المشكلات التي يواجهها المستثمرون السياحيون وأصحاب الفنادق في مدينة طابا، وتم التوافق على ضرورة تحديد الأولويات في هذه المشاكل ووضع حلول مقترحة لها ومناقشتها ووضع خطة عمل لحل كل واحده تلو الأخري.

وتمت أيضًا مناقشة إمكانية إنشاء مدرسة لتدريب العاملين في القطاع السياحي بمدينة شرم الشيخ وتخريج دفعات متمكنة للعمل ببعض الوظائف المتخصصة في القطاع الفندقي والتي لا يوجد الكثير منها.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في حديثه على أن مصلحة وهدف الجميع واحد وهو نجاح وخدمة قطاع السياحة في مصر بما يساهم في الوصول به إلى آفاق ارحب ليدر ما تستحقه مصر من دخل لدعم الاقتصاد القومي.

وتحدث عن أهمية وضع خطة وخارطة للطريق يجب علينا جميعًا أن نجتهد في تحقيقها لخدمة الدولة في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، أشاد المستثمرون بحرص الوزير المستمر على لقائهم للاستماع إليهم ولآرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم راغبين في تكرار هذه الاجتماعات بصفة دورية.



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