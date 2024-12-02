وزير السياحة يكشف بالأرقام أمام النواب معدلات نمو الحركة السياحية

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي للحصول على نصيب مصر من خريطة السياحة العالمية.

بيان وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

تحقيق مصر نمو في قطاع السياحة

وأشار الوزير، إلى أن مصر استطاعت تحقيق نمو قياسي في 2023، قائلا: وفد 14،9 مليون سائح بإيرادات 14 مليار دولار أمريكي.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وأكد وزير السياحة، أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي، تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أنه حتى شهر نوفير وصل مصر 14 مليون سائح، ومن المتوقع أن يتم وصول 15،3 مليون سائح بنهاية العام.

أسباب تأثر قطاع السياحة في مصر

ولفت الوزير، إلى أن الوضع الجيوسياسي غير المستقر المحيط بمصر، أثر على نمو السياحة، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى أن النمو يصل إلى 10%، إلا أنه حدث تباطوء لتصل نحو 5%، بسبب الظروف المحيطة التي أثرت على النمو المطلوب.

العوامل الجيوسياسية بالمنطقة أثرت على مصر سياحيا

وقال وزير السياحة: تغير العوامل التي أثرت على تدفقات السياحة أدت لتغيير التنبؤات بشأن وصول السائحين في مصر، مشيرا إلى أن 30 مليون سائح رقم تردد كثيرا للوصول إليها في 2030، وهو الأمر الذي يتطلب استقرار سياسي لضمان التدفقات السياحية، وما يتعلق بالبنية التحتية مثل بناء الفنادق وغيرها.

إعادة تقييم مستهدفات الـ30 مليون سائح

وأكد وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أنه سيتم إعادة تقييم مستهدف الـ30 مليون سائح كل 6 أشهر.

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