الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

الدوري المصري، نادي واحد لا يعرف التعادل حتى الجولة الرابعة

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، يعد فريق الزمالك هو الفريق الوحيد في مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي لم يحقق أي تعادل خلال بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري 2024-2025. 

 

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وحقق الزمالك الفوز في ثلاث مباريات وتلقي الخسارة في مباراة واحدة خلال مشواره ببطولة الدوري دون التعادل في أي مباراة حتى الآن فيما يعد الجونة ومودرن سبورت أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل بواقع 3 مباريات لكل منهما.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة 

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط
2- الزمالك 9 نقاط
3- الأهلي 8 نقاط
4- بيراميدز 7 نقاط
5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
6- فاركو 7 نقاط
7- الاتحاد السكندري 7 نقاط
8- طلائع الجيش 7 نقاط
9- زد اف سي 5 نقاط
10- سموحة 5 نقاط
11- إنبي 4 نقاط
12- الإسماعيلي 4 نقاط
13- غزل المحلة 4 نقاط
14- الجونة 3 نقاط
15- مودرن سبورت 3 نقاط
16- بتروجيت نقطتان
17- البنك الأهلي نقطتان
18- حرس الحدود نقطة واحدة
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

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