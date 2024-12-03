الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تنظم دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة

دورة تدريبية للأشقاء
دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة
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  بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي فعاليات البرنامج التدريبي Basic Airport Operation  لعدد 15 من المتدربين  من المطارات الإفريقية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الأفارقة في مجالات الطيران المدني المختلفة. 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تنظم دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة في مجال المطارات  


ويهدف البرنامج التدريبي الذي يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الي نقل التجربة المصرية لـمطار القاهرة الدولى  للدول الأفريقية من خلال تقديم فهم شامل للعمليات اليومية للمطارات من خلال عدة موضوعات من بينها  إدارة العمليات الأرضية، إدارة الركاب والخدمات، الأمن والسلامة في المطارات بالإضافة إلى التعرف علي أهم  المفاهيم البيئية والتنظيمية.

 

تقدم كامل الدعم لكافة الأشقاء الأفارقة في مجال المطارات


وفى هذا السياق، صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الشركة القابضة تقدم كامل الدعم لكافة الأشقاء الأفارقة في مجال المطارات وذلك انطلاقًا من دور  مصر الريادي في هذا المجال  خاصة مع امتلاك مصر للإمكانيات الفنية والتدريبية التي تؤهلها لذلك مع إمكانية تقديم تدريب عملي on site Training  لتقديم تجربة متكاملة  ، مضيفا أن الشركة القابضة للمطارات حريصة علي المشاركة في كافة الفعاليات الافريقية  والتي كان آخرها المشاركة في المعرض المصاحب للجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA  .

وأكد عرب أن الشركة القابضة تضع كافة إمكاناتها في المجالات التدريبية والاستشارية والملاحية وكذلك تقديم  سبل التعاون المعلوماتي والفني لكافة الدول الإفريقية الشقيقة.

وفي سياق آخر، احتفلت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024. 

مصرللطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

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