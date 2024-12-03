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اقتصاد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 3/12/2024

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو جوافة من 17 إلى 23 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  6. بلغ سعر رمان ثلاجة نحو 5 جنيهات للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، فيتو

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 120 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور

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