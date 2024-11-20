الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الرمان في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 20 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو
  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 6 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 6 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 8 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو جوافة من 5 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 30 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  5. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر قشطة بلدي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  9. تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 70 إلى 90 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  11. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  12. تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  13. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

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