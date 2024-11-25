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اقتصاد

ارتفاع كبير في البطيخ، أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو
  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 7 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 8 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو جوافة من 12 إلى 22 جنيهًا.
  6. تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 20 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين 24 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين 12 و16 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين 4 و6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 110 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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