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اقتصاد

انخفاض أسعار 6 أنواع من الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 2 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى، وفقًا لأخر تحديث إذ انخفضت أسعار 6 فواكه في السوق.

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو جوافة من 17 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  6. بلغ سعر رمان ثلاجة نحو 5 جنيهات للكيلو.
  7. تراوح سعر الفراولة من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو
  8. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الإثنين

  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور

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مفاجأة في سعر الفراولة بسوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

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